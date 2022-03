Oorlog in Oekraïne Zondag 27 maart LIVE | Onderhandelaar: vanaf maandag weer gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Turkije

Amsterdam - De Russische invasie in Oekraïne is ruim een maand geleden geleden begonnen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 72 aanvallen geweest op ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel. In Beieren is de pro-Russische Z strafbaar gesteld. Wie in de Zuid-Duitse deelstaat met het symbool rondloopt, riskeert een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Lees hier de laatste ontwikkelingen uit de oorlog.