Oorlog in Oekraïne Zondag 27 maart LIVE | ’Rusland raakt militaire doelen rond Lviv en Kiev met raketten’

Een Oekraïense politieagent raakte zaterdag zichtbaar overweldigd door emotie. Samen met een oudere vrouw werd ze geportretteerd in Kiev. Ⓒ ANP

Amsterdam - De Russische invasie in Oekraïne is ruim een maand geleden geleden begonnen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 72 aanvallen geweest op ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel. In Beieren is de pro-Russische Z strafbaar gesteld. Wie in de Zuid-Duitse deelstaat met het symbool rondloopt, riskeert een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Lees hier de laatste ontwikkelingen uit de oorlog.