Cel geëist voor docent na verleiden leerlingen

De leraar ging over de schreef in intensief berichtenverkeer met de dertienjarige leerlingen. De jongens stapten met de gesprekken naar de schoolleiding en de school deed aangifte.

In juni vorig jaar werd de verdachte aangehouden. Op zijn telefoon trof de politie tien plaatjes en filmpjes die worden beschouwd als kinderporno. Door chatgesprekken op de telefoon kreeg de politie ook vermoedens over ontucht door de verdachte maar bewijs werd niet gevonden.

Seksobsessie

Volgens de officier van justitie was de verdachte geobsedeerd door seks. „Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie en bewust een poging gedaan om de jongens te verleiden tot ontucht”, zei ze.

Docent Daan V. erkende vrijdag bij de rechtbank in den Bosch dat hij in het berichtenverkeer met zijn leerlingen dom, ongepast en onprofessioneel is geweest maar weerspreekt dat hij verkeerde bedoelingen had. De leraar zegt dat hij de jongens juist probeerde te leren om geen grenzen te overschrijden met sexting. „Ik heb me ongelukkig uitgedrukt maar wilde ze absoluut niet verleiden tot seks”, aldus de verdachte.