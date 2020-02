’Vaders zagen hun kinderen op de grond liggen’

Reddingswerkers en politie bij de zilverkleurige Mercedes die de ravage heeft aangericht. Ⓒ EPA

KASSEL - Opnieuw is Duitsland opgeschrikt door een aanslag met een auto. In Volkmarsen in de buurt van Kassel, nabij Frankfurt, raasde een 29-jarige bestuurder maandagmiddag met zijn Mercedes in de feestvierende carnavalsmenigte. Dertig mensen, onder wie ook kleine kinderen, raakten gewond. Sommigen zijn er ernstig aan toe. De dader, Maurice P., is gearresteerd.