Grootschalig onderzoek naar shishalounges

Fractievoorzitter Vincent Karremans wil de foute zaken met feiten in beeld krijgen om die te kunnen weren. „Wij willen een groot academisch onderzoek om de situatie per zaak in kaart te brengen.’’ Daarvoor moet de Erasmus Universiteit in worden geschakeld, die met opleidingen criminologie en recht volgens Karremans daar genoeg voor in huis hebben.

„De gemeente heeft via een quickscan van de politie de zaken al in beeld gebracht. Dat heeft de vraagtekens en vermoedens niet weggenomen die rondom die zaken leven.’’ Uit de quickscan kwam naar voren dat deskundigen van de politie bij een deel van de shishabranche twijfels hebben over het bestaansrecht of vermoedens van schijnbeheer hebben, wat duidt op schimmige zaakjes.

Vincent Karremans wil onderzoek shishalounges. Ⓒ Roel Dijkstra

Ook al kondigde verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga (Handhaving) eind vorig jaar aan met de nieuwe rookregelgeving aan nog meer middelen in de hand te hebben om de shishazaken te kunnen controleren wil de VVD een stap verder gaan. „Die aanpak is een manier. Maar sommige zaken zijn broeinesten van criminaliteit en zijn er alleen vermoedens en aanwijzingen. Daarom wil ik een groter en breder onderzoek om naar boven te halen wat er aan de hand is.’’

"Erasmus Universiteit inschakelen"

Wel toont Karremans zich gelukkig met de intensivering van de aanpak van shishalounges door de gemeente. Zo worden de inrichtingen van de zaken aangepakt, moeten het open zaken zijn waar letterlijk goed naar binnen te kijken valt. En er zijn al veel zaken gesloten, het aantal zaken is gedaald van 48 naar 41. „Er kunnen onder die 41 nog veel foute zaken zitten.’’

Daarom moeten die volgens Karremans ook worden gesloten als uit vervolgonderzoek daadwerkelijk blijkt dat de zaken niet in de haak zijn. „We maken ons zorgen. En we vragen ons af in hoe verre er gecriminaliseerde misdaad er wordt gefaciliteerd.’’

Zijn motie krijgt steun van Leefbaar Rotterdam, CDA en PvdA. Een nipte meerderheid. „We hebben al vaker over de aanpak gesproken in de gemeenteraad. Met het onderzoek willen wij feiten op tafel krijgen zodat de linkse deugpartijen er niet meer omheen kunnen dat er ook nog foute zaken zijn.’’ Overigens zal volgens Karremans altijd in de Maasstad plek zijn voor shishalounges. „Ik volg een nullijn voor foute zaken.’’