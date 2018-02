Kassajuf roofde supermarktkluis leeg

De diefstallen vonden plaats tussen 2012 en 2015 en vielen in eerste instantie niet op, omdat steeds slechts een klein bedrag miste. Op den duur viel het de manager op dat de medewerkster steeds aanwezig was op het moment dat er geld verdween. Ze was bovendien een van de weinigen met een sleutel van de kluis.

Er is zeker €54.850,- weg. Dat bedrag stortte de dievegge op haar eigen rekening. Het is echter niet duidelijk of ze ook een deel contant heeft gehouden.

Volgens BN De Stem neemt de rechtbank het de vrouw kwalijk dat ze puur handelde uit eigenbelang en dat ze nooit naar haar baas is gegaan om de diefstal op te biechten. Voor de rechter betuigde ze wel spijt, maar dat inzicht kwam volgens de rechtbank te laat.

De vrouw krijgt een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en moet naast haar taakstraf ook al het gestolen geld terugbetalen.