Meer dan 21.500 asielaanvragen vanuit Afghanistan bij BuZa

Een speciaal e-mailadres dat het ministerie heeft aangemaakt om de aanvragen te behandelen, heeft te maken met een dagelijkse toename van het aantal mailtjes. Afgelopen zondag stond de teller op bijna 50.000, maar daar zitten ook dubbelingen tussen. Het aantal zaken raamt het ministerie op 21.512, waar ook meerdere mensen in kunnen zitten. „In sommige gevallen wordt met een mail de situatie van een grote groep mensen onder de aandacht gebracht,” aldus het ministerie in een toelichting. „Het aantal mensen is dus aanzienlijk groter dan het aantal mails zelf.”

Bekijk ook: Eerste Afghaanse evacués krijgen verblijfsstatus

De Tweede Kamer droeg het kabinet op 17 augustus op ook Afghanen te evacueren die voor Nederlandse hulporganisaties hebben gewerkt, mensenrechtenverdedigers, juristen en vrouwenactivisten die acuut gevaar liepen. De ruim 21.000 aanvragen claimen allemaal tot deze groep te horen. Het ministerie laat weten nog te onderzoeken om hoeveel mensen het precies gaat.

Het ministerie heeft in Afghanistan intussen zo’n 600 mensen in beeld die in aanmerking komen voor evacuatie. Het gaat merendeels om Nederlandse paspoorthouders. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met alle duizenden Afghanen die nu nog een aanvraag doen voor evacuatie.