Jongen (13) gestoken in winkelcentrum Rotterdam

Het politiebureau op het Zuidplein in Rotterdam. Ⓒ Google Maps

ROTTERDAM - Een 13-jarige jongen uit Rotterdam is op het Zuidplein in Rotterdam slachtoffer geworden van een steekpartij. Hij meldde zich zondagmiddag op eigen kracht met een steekwond bij een ziekenhuis. De jongen zou kort ervoor in een winkelcentrum zijn gestoken met een mes. Er is nog niemand aangehouden.