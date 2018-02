’Uitspraken ras en IQ volmaakt idioot’

Olllongren zei vorige week dat FVD geobsedeerd lijkt te zijn door het praten over rassen in het politieke debat.

FVD-leider Thierry Baudet deed een dag later aangifte. Baudet wijst alle beschuldigingen van racisme en discriminatie van de hand.

Wetenschappelijk bewijs

De Jonge benadrukt dat Ollongren namens het kabinet heeft gesproken als het gaat om haar toespraak over artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling. Het voorbeeld van Forum voor Democratie was volgens hem „een persoonlijk gekozen voorbeeld.”

Aan de basis van de rel staat een interview met de huidige FVD’er Yernaz Ramautarsing uit 2016, die toen nog niet op de lijst voor FVD stond. In het interview waarin het ook gaat over zijn persoonlijke ervaringen met racisme, stelt hij dat er een verschil is in IQ tussen volkeren. „Dat is wetenschappelijk bewezen”, aldus Ramautarsing. „Dit doet mij geen plezier, eerder pijn.”