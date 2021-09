Nabestaanden MH17 doen beroep op Russische militairen: ’Geef ons antwoorden’

Het JIT is op zoek naar foto’s, video’s, e-mails en officiële documenten die het onderzoek verder kunnen helpen. Het vervolgonderzoek is „vergevorderd”, aldus het JIT, „maar nog niet compleet.” Het onderzoeksteam wil weten wie heeft besloten dat het wapensysteem in Oekraïne werd ingezet en wie de bemanning was. Het JIT meent dat de Buk-TELAR is geleverd door de 53e Anti-Aircraft Missile Brigade uit Koersk.

Vlucht MH17 stortte op 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne, nadat het toestel zou zijn geraakt door een raket. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Onder hen waren bijna tweehonderd Nederlanders. Het vliegtuig was vanaf Schiphol onderweg naar Kuala Lumpur.

Groep verdachten

In maart vorig jaar begon de strafzaak tegen vier verdachten die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de Buk-TELAR, voor hun strijd in Oost-Oekraïne en voor het neerschieten van vlucht MH17. De nieuwe oproep om informatie is niet gedaan in het kader van deze zaak, maar voor het vervolgonderzoek.

„We willen weten wie de bemanning vormde, wat hun opdracht was en van wie die opdracht kwam”, zegt Andy Kraag, hoofd Landelijke Recherche van de Nederlandse politie. „Ook willen we weten wie besloot dat het wapen in Oekraïne zou worden ingezet. En we willen vooral weten waarom ze dat passagiersvliegtuig neerhaalden. Hoe kon het gebeuren dat er 298 onschuldige burgers uit de lucht werden geschoten? Daar kunnen we pas met zekerheid iets over zeggen als de direct betrokkenen duidelijkheid geven.”

De politie heeft op de website www.jitmh17.com twee video’s gezet waarin een Nederlandse oud-militair en Australische nabestaanden vertellen hoe belangrijk het is dat er antwoorden komen op openstaande vragen. „We moeten echt weten wat er met onze zoon Victor is gebeurd. Om door te kunnen willen we de waarheid weten. We willen dat iemand de verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd”, aldus de ouders van een van de omgekomen passagiers.

De strafzaak tegen de vier verdachten gaat maandag 6 september verder, in de rechtbank op Schiphol. De rechtbank heeft drie weken gereserveerd voor het spreekrecht van nabestaanden. Ongeveer negentig van hen zullen daarvan gebruik maken.