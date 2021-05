4520 nieuwe coronagevallen, ook aantal patiënten in ziekenhuizen weer gedaald

Vrijdag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu melding van 5574 nieuwe gevallen. Dat aantal heeft het RIVM zaterdag iets naar beneden toe bijgesteld. Aanvankelijk sprak het instituut van 5608 positieve tests tussen donderdag- en vrijdagochtend.

Het aantal coronagevallen neemt per week gestaag af. In totaal werden afgelopen zondag tot en met zaterdag 40.561 mensen positief getest. In de week van 2 tot en met 8 mei werden in totaal 51.382 mensen positief getest en in de laatste zeven dagen van april waren dat er 49.075

In Rotterdam hoorden tussen vrijdag- en zaterdagochtend 211 mensen dat ze positief zijn getest op corona. In Amsterdam waren dat er 203. Ook in Den Haag (147), Eindhoven (98) en Utrecht (92) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht.

Het RIVM noteerde 13 sterfgevallen door Covid-19 tussen vrijdag en zaterdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. In totaal stierven tot dusver meer dan 17.400 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Sinds het begin van de uitbraak werden landelijk al bijna 1,59 miljoen mensen positief getest. Waarschijnlijk komt dat aantal zondag of maandag boven de 1,6 miljoen uit.

Ziekenhuizen

Ten opzichte van vrijdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met 67. Op de verpleegafdelingen zijn 49 beden vrijgekomen ten opzichte van een dag eerder. Op die vleugels liggen nu 1473 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 18 naar 710. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt.

Het aantal nieuwe opnames is wel licht gestegen vergeleken met een dag eerder. In de afgelopen 24 uur zijn 260 coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care beland. Vrijdag kwamen er nog 163 nieuwe patiënten bij. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kwamen er de afgelopen 24 uur op de verpleegafdelingen 220 nieuwe patiënten bij, en op de ic’s 40.