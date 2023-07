Spanjaarden naar de stembus voor vervroegde verkiezingen

De eerste exitpolls volgen na het sluiten van de stembureaus en ongeveer een uur later worden de eerste resultaten verwacht. Van de 37,5 miljoen Spanjaarden die geregistreerd zijn als kiezer, had een recordaantal van bijna 2,5 miljoen voor de landelijke verkiezingsdag al per post gestemd.

De oppositiepartij van Alberto Núñez Feijóo, de conservatieve PP, gaat aan kop in de peilingen, maar bemachtigt waarschijnlijk niet een absolute meerderheid van stemmen. De partij zou mogelijk een regering kunnen vormen met de rechts-populistische partij VOX. PP en VOX onderhandelen nu regionaal over het vormen van coalities, na een winst voor rechts bij de lokale verkiezingen in mei. De uitslag was voor Sánchez reden om de landelijke verkiezingen naar voren te halen.