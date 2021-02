Nederlandse militair in Noorwegen overleden aan hartstilstand

De onderofficier werd dood in zijn bed aangetroffen in een legerkamp in Øverbygd in Målselv, niet ver van het militair kamp in Skjold in Noord-Noorwegen. Daar waren 3000 soldaten aanwezig voor de wintertraining Joint Viking, onder wie 600 Nederlanders.

De Nederlander was de hele dag in zijn kamer geweest waar hij ’s avonds werd gevonden. Eerder op de dag had hij nog wel contact gehad met collega’s. Het lichaam van de Nederlander is onderzocht in het Universitair Ziekenhuis van Noord-Noorwegen Tromsø. Uit het voorlopige autopsierapport blijkt dat er geen andere personen betrokken zijn geweest bij zijn dood en alles wijst op een acute hartstilstand.

Nederlandse KMar-rechercheurs horen daarvoor met Noorse collega’s verschillende personen. Daarnaast zijn ze nog in afwachting van aanvullende schouwrapporten.