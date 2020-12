Record sneuvelt bij traditionele wijnveiling

De jaarlijkse wijnverkoop door de ziekenhuizen is een eeuwenoud gebruik in de Bourgondische stad Beaune. De geveilde wijn is afkomstig van wijngaarden die ooit door schenkingen in handen zijn gekomen van die instellingen. Het gaat om daarbij tientallen hectare wijngaarden. De ziekenhuizen van Beaune behoren daarmee tot de belangrijkste wijnhuizen van de Bourgogne. De geboden prijs wordt opgedreven, omdat de opbrengst voor liefdadigheid bestemd is, maar geldt wel als graadmeter voor de Bourgondische wijnprijzen. De kopers zijn doorgaans wijnhandelaren.

„Over de hele wereld hebben ziekenhuismedewerkers hun gezondheid en soms hun leven voor ons gegeven. Vandaag bent u er voor hen”, zei François Poher, directeur van de liefdadigheidsinstelling achter de veiling, in zijn toespraak voorafgaand aan de 160e editie van de charitatieve verkoop.

Enkele uren na de opening van de veiling werd een „liefdadigheidsstuk” (een vat van 228 liter, of 288 flessen) verkocht voor 780.000 euro, waarvan 120.000 euro aan donatie. Daarmee ging het vorige record uit 2015 (480.000 euro) aan diggelen. „We willen hulde brengen aan alle zorgverleners, in Frankrijk en over de hele wereld, die dag en nacht vechten tegen deze epidemie”, zei de koper, een Chinees die anoniem wilde blijven.

De veiling stond aanvankelijk voor 15 november gepland, maar moest vanwege de epidemie worden uitgesteld. In plaats van de gebruikelijke 600 deden er dit jaar slechts ongeveer 170 kopers mee met de veiling. Zo’n 140 van hen deden mee via de telefoon of het internet.

Zeshonderddertig veilingstukken van elk 228 liter, waaronder vele grand cru’s en premier cru’s uit de Bourgogne-streek, werden te koop aangeboden. Vorig jaar bedroeg de opbrengst van de veiling maar liefst 12 miljoen euro.