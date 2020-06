Hete dagen op komst

De weervoorspellers zien een hittegolf in aantocht. Ⓒ foto ANP

ROTTERDAM - De zomer is van start gegaan! En die begint mogelijk direct met een hittegolf. Ideaal om lekker in de tuin te zitten, te zonnen of te zwemmen dus. Maar tegelijkertijd kan het desastreus zijn voor de natuur, die het door de droogte toch al lastig heeft.