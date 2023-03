Radioactieve capsule in Thailand teruggevonden en lijkt gebroken

De cilinder van 25 kilo en 30 centimeter lang bevat het radioactieve Caesium-137. De capsule werd volgens gouverneur Ronnarong Nakornjinda gevonden nadat er radioactieve activiteit werd gemeten bij een metaalgieterij. Er blijft wel verwarring over de mate van straling die uit de cilinder is vrijgekomen en wat er met de cilinder zelf is gebeurd. De gouverneur zei maandag dat nog wordt nagegaan of deze volledig is gesmolten.

De capsule met radioactief materiaal was in een kolencentrale onderdeel van een apparaat om de stoomdruk te meten en was nergens te bekennen tijdens de routinecontrole op 10 maart. Door metingen van de radioactieve straling was wel vast te stellen dat de capsule het terrein van de kolencentrale had verlaten.

Volgens de gouverneur tonen tests bij de werknemers van de inmiddels gesloten metaalgieterij en in de omliggende gebieden tot nu toe geen besmetting aan. Ook in ziekenhuizen zouden geen signalen zijn van klachten die door radioactief materiaal veroorzaakt kunnen zijn. Medewerkers van de fabriek worden wel verder getest en gemonitord.

Hoeveel Caesium-137 er in de cilinder zat, is niet bekendgemaakt. Het gebrek aan duidelijkheid over de situatie leidt tot woede op sociale media. Velen zijn gefrustreerd en uiten kritiek op de zogezegd trage reactie van de overheid.