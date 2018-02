Vicepremier haalt uit naar Laatste Wil

Maar pas als met een poeder geleverd door CLW iemand zelfmoord heeft gepleegd, kan het Openbaar Ministerie ernaar kijken, aldus De Jonge. Hij wees erop dat de euthanasiepraktijk bewust met heel veel zorgvuldigheid is omgeven en „daarvoor hebben we juist de euthanasiewet.” Hulp bij zelfdoding is strafbaar.

CLW zocht vorig jaar de publiciteit en heeft er sindsdien duizenden leden bijgekregen. Nadat de in 2013 opgerichte coöperatie met de aankondiging was gekomen, is het ledental gestegen van enkele honderden naar zo’n 20.000. Ook een paar honderd Belgen hebben zich bij de organisatie gemeld.

Griezelig

Leden kunnen twee gram van het dodelijke poeder meekrijgen in een kluisje dat met een vingerafdrukscanner is beveiligd, aldus voorzitter Jos van Wijk. Dat sommige mensen een kilo poeder bestellen, vindt hij „maar griezelig.” Wat doen zij met de overige 998 gram, vraagt hij zich af. „Als iemand er een handeltje in wil beginnen, zou dat levensgevaarlijk zijn. Dat spul staat dan dus ergens in huis.” Volgens hem kan er dan ook geen sprake van zijn dat meer dan 2 gram per persoon wordt verstrekt.

Hoeveel leden het middel binnenkort in huis hebben, kan hij nog niet zeggen. „Ik verwacht dat het er bij de eerste ronde tussen de 1000 en 1500 zijn.” NRC meldde vrijdag een aantal van 300, maar van een concreet aantal is volgens de voorzitter nog geen sprake.

Het middel kan alleen worden aangeschaft als iemand achttien jaar of ouder is en minstens een half jaar lid. Met het legale en goedkope middel wil CLW de mogelijkheid bieden van een snelle en pijnloze dood op een zelfgekozen moment. De coöperatie houdt sinds eind januari zogenoemde inkoopbijeenkomsten voor leden. „Daar krijgen ze informatie over de werking en veiligheid en over mogelijke alternatieven”, aldus Van Wijk. „De gemiddelde leeftijd van de leden is 68 jaar.”