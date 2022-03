Europa en de VS sluiten gasdeal, nu minder afhankelijk van Rusland

De gasdeal is vrijdag gepresenteerd door de Amerikaanse president Joe Biden en EU-kopstuk Ursula von der Leyen in Brussel. Op de meer lange termijn wil de VS de levering van LNG opschroeven tot ongeveer 50 miljard kubieke meter per jaar. Biden kondigde ook aan te willen helpen bij het leveren van onder andere warmtepompen en waterstof.

Europa verbruikt jaarlijks ruim 400 miljard kuub gas en importeert 350 miljard, waarvan 45 procent uit Rusland. Europa wil zijn afhankelijkheid van Russisch gas dit jaar al met twee derde beperken, en vervolgens helemaal afbouwen. In totaal wordt dan voor 50 miljard m3 aan gas vervangen.

Bezwaren

Aan de gasdeal kleven mogelijk praktische bezwaren: de LNG-capaciteit in Europese havens wordt al bijna maximaal gebruikt en de meeste gastankers zijn al geboekt.

De Amerikanen willen ook wat terug voor hun hulp: ze willen een deal met de EU over data-uitwisseling. Nu mogen de gegevens van Europeanen niet zomaar worden opgeslagen in de VS. Washington wil al jaren een deal sluiten, maar een eerder akkoord kwam in de problemen door een uitspraak van de Europese rechter. De privacy van Europeanen zou onvoldoende bescherming genieten in de VS.

Vrijdag spreken de leiders van EU-lidstaten op de tweede dag van hun top in Brussel over de torenhoge energieprijzen. Zuid-Europa wil graag een plafond op de gasprijs instellen, maar onder andere Duitsland en Nederland vinden dat onverstandig. De vrees bestaat dat gasleveranciers de EU gaan mijden.