Ruiten Friese coffeeshop ingegooid: joints gestolen

Een aantal voorgedraaide joints zijn uit coffeeshop Relax in Leeuwarden gestolen, meldt de politie. Ⓒ Kappers Media

LEEUWARDEN - De Friese coffeeshop Relax aan de Tuinen in Leeuwarden is vannacht bestolen. Een raam werd ingegooid, waarop een ’aantal voorgedraaide joints’ is buitgemaakt. Dat meldt de politie Friesland.