De gouden jacht op oldtimers van classic-koning Nico Aaldering: ’Leven tussen de auto’s’

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Nico Aaldering (r.) en zijn zoon Nick met een Ferrari 365 GTB/4 uit 1978. „Die jacht, dat blijf ik toch het mooiste vinden.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

BRUMMEN - Nico Aaldering was voorbestemd hotelier te worden, maar ging als autogek handelen in sportwagens. Via de verkoop van slooponderdelen en nog niet gedesintegreerde Alfa Romeo’s groeide de Gelderlander uit tot één van de grootste handelaren in exclusieve vintage auto’s ter wereld.