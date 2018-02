Bulgaarse rel over voorzitter Europese Groenen

Keller is in Bulgarije aanwezig en spreker bij demonstraties tegen de commercialisering van het Nationale Park Pirin in het zuidwesten van het land. De regering wil er bouwen en een autosnelweg dwars door het beschermde gebied aanleggen. ,,Dit is schokkend en ongepast voor een vicepremier'', aldus Keller. ,,In een democratie worden kritische meningen gerespecteerd.''

Simeonov is een van de leiders van het Nationaal Front voor de Redding van Bulgarije dat samen met twee andere nationalistische partijen een coalitie vormt met premier Bojko Borisovs pro-Europese partij GERB.

