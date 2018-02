Cel voor vermeend slachtoffer Grenfell-ramp

Ⓒ EPA

LONDEN - Een vermeend slachtoffer van de brand in de Grenfell Tower in Londen is veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf. Dat bepaalde een rechtbank in Londen vrijdag. De 53-jarige man beweerde dat zijn vrouw en zoon waren omgekomen in het vuur in de Londense wolkenkrabber in juni vorig jaar.