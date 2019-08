Woodstock nog altijd ongeëvenaard

Gitarist Carlos Santana (links) en zijn band in actie op het legendarische festival Woodstock. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het waren drie dagen vol vrede en muziek, op het hoogtepunt van de zomer van de liefde. Woodstock, het festival dat plaatsvond op 15, 16 en 17 augustus 1969 in Bethel in de Amerikaanse staat New York, is vijftig jaar later nog even onvergetelijk als onovertroffen. Ook omdat het destijds gigantisch uit de klauwen liep, maar uiteindelijk een wonderlijk goede afloop kende.