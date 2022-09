Italiaanse politie bevrijdt vrouw die 22 jaar werd opgesloten door eigen broer

Daarover bericht onder meer de Italiaanse krant La Repubblica. In 1995 trok de vrouw, die kort daarvoor haar man was verloren, tijdelijk in bij haar broer en schoonzus. Dat tijdelijke werden uiteindelijk 22 lange jaren. Haar broer en schoonzus sloten haar op in een kamer naast een schuurtje zonder verwarming. De kamer was maar via een kant te bereiken en haar broer deed de kamer van buitenaf op slot.

De vrouw mocht er niet zomaar uit, en mocht alleen onder strikte supervisie naar buiten en contact met anderen hebben. Ook mocht ze zich maar eens per maand wassen en werd ze zowel fysiek als mentaal mishandeld. Zelfs een bezoek aan het graf van haar man werd haar verboden.

Toen de politie haar bevrijdde, werd ze geprezen om haar veerkracht. „Ondanks het verlies van haar vrijheid en haar waardigheid bleef ze sterk, ze wilde in leven blijven”, aldus een woordvoerder. De vrouw zou nu in een tehuis verblijven, melden verschillende Italiaanse media. Over de identiteit van zowel het slachtoffer als de daders doet de politie nog geen uitspraken.