Geen overleg over dubbele belasting Nederbelgen

Dat blijkt uit antwoorden van Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, op Kamervragen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Hij geeft toe dat Nederland en België niet hebben overlegd over het belasten van Nederlandse pensioenen. „Ik vind dat niet kunnen”, zegt Omtzigt over het gebrek aan overleg tegen deze krant.

Nederlandse gepensioneerden die in België wonen raken hun vrijstelling voor belastingheffing in Nederland kwijt. Voor deze mensen, die vlak voor de feestdagen of zelfs pas in het nieuwe jaar de gewraakte brief van de fiscus kregen, dreigt nu dubbele belasting van Nederland en België.

Voor de getroffen ouderen heeft Snel geen panklare oplossing in de aanbieding. Hij geeft toe wat deze krant al schreef: dat gepensioneerden inderdaad met een dubbele belasting geconfronteerd kunnen worden. Dat vindt hij „onwenselijk”. De staatssecretaris stelt ook dat „een snelle oplossing wenselijk is.”

Daarom wordt er op korte termijn alsnog overlegd tussen de Nederlandse en Belgische „bevoegde autoriteiten”. Dat vindt Omtzigt rijkelijk laat. „Ik had gehoopt dat ze al aan tafel zouden zitten.”