WHO waarschuwt Afrika: beter weren tegen coronavirus

„Onze grootst zorg blijft dat de mogelijkheid bestaat dat het COVID-19 zich verspreidt in landen met zwakkere gezondheidssystemen”, zei Tedros. Volgens hem is er onder meer speciale apparatuur nodig voor als er nieuwe besmettingen worden geregistreerd, alleen is er in veel Afrikaanse landen een tekort aan dit soort middelen.

Het nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar voor het eerst uit in de Chinese provincie Hubei rondom de metropool Wuhan. Inmiddels zijn in China zeker 2300 patiënten, vooral ouderen en mannen, aan de ziekte overleden. Zeker 76.000 mensen raakten besmet. Ook in Italië en in Frankrijk dragen mensen het virus met zich mee.

