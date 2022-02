Volt zet Gündoğan uit Kamerfractie na meldingen ongewenst gedrag

Bij het integriteitsbureau dat het bestuur en de Tweede Kamerfractie van Volt hebben ingehuurd zijn volgens Volt dertien meldingen binnengekomen over ’grensoverschrijdend gedrag’ van het ex-fractielid Gündoğan. Die lopen uiteen van ’handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie’, zo meldt Volt. Er was nog „een laatste gesprek” met Gündoğan, waarna haar positie volgens de partij onhoudbaar bleek.

Die partij - een nieuwkomer in de Kamer - heeft haar fractielidmaatschap beëindigd, zo is zaterdag gecommuniceerd. Volgens Volt wilde Gündoğan niet meewerken aan het onderzoek dat door een integriteitsbureau is ingesteld. Eerder communiceerde Gündoğan samen met haar advocaat Geert-Jan Knoops dat zij een rechtszaak tegen Volt had aangespannen. Die zaak is komende dinsdag gepland.

Onderzoek

Volgens Volt heeft het integriteitsbureau dat onderzoek deed getracht met Gündoğan te spreken zodat zij haar kant van het verhaal kon doen. „Het is op allerlei manieren geprobeerd, zowel door het bestuur, de fractie als het integriteitsbureau en zowel telefonisch, per mail als in gesprekken. „Zij heeft meerdere keren laten weten hier niet op in te gaan.”

’Dit tolereren wij niet’

Volt is ’geschrokken’ van de meldingen en het feit dat Nilüfer heeft aangegeven niet mee te willen werken. „Dit gedrag tolereren wij niet in onze partij. Na een laatste gesprek met Nilüfer bleek haar positie onhoudbaar en hebben we de moeilijke keuze gemaakt om haar fractielidmaatschap te beëindigen.”

De partijleiding verwijt zichzelf dat het gedrag heeft kunnen plaatsvinden en ’betrokken personen zich niet veilig hebben gevoeld om zich eerder op deze schaal uit te spreken’. Het bestuur en de Tweede Kamerfractie onder leiding van Laurens Dassen bieden hun excuses aan ’aan de betrokkenen en iedereen die hierdoor is geraakt’.

Volt gaat onder andere maatregelen nemen om ’dit soort situaties in de toekomst te voorkomen’.