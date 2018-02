Miljoenenbuit door gijzeling dochter chauffeur en overval

De politie van het kanton Waadt bevestigde vrijdag in de Zwitserse media dat de 22-jarige vrouw was vrijgelaten nadat het gepantserde busje met haar vader achter het stuur was leeggehaald. De daders, volgens de krant Blick geheel in het zwart gekleed en gemaskerd, gingen er vandoor in een donkere Porsche-SUV. Ze zijn spoorloos.

Hoeveel geld er is gestolen, is niet bekendgemaakt. Franse nieuwszenders meldden dat het gaat om een bedrag tussen de 15 en 30 miljoen Zwitserse franc (13 á 26 miljoen euro). De overvallers spraken Frans met een Noord-Afrikaans accent. De gijzelnemers, die zich voordeden als loodgieters toen ze aanbelden bij het slachtoffer, zetten haar in Tramoyes, 30 kilometer van haar woonplaats, op straat.