Tweet politie over offerfeest baart opzien

„In verband met het offerfeest, bestaat de kans dat er vanuit vrachtwagens veel kadavers worden verkocht”, schrijft de politie.

„Dit is een legale actie. Schrik er niet van en er hoeft geen contact met de politie gemaakt te worden erover. Bedankt voor uw begrip.”

Veel mensen vragen zich af of het voor iedereen legaal is om vlees vanuit een vrachtwagen te verkopen. Ook VVD-wethouder Paul Slettenhaar van Castricum reageert in die bewoordingen.

De politie heeft online nog niet gereageerd op de reacties.