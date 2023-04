Hond loopt 240 kilometer over het ijs, na maand herenigd met baasje

Dat meldt de lokale krant Anchorage Daily News. Nanuq was in redelijk goede conditie, afgezien van een gezwollen poot met grote bijtsporen, mogelijk van een veelvraat, een zeehond of een kleine ijsbeer. Althans, dat vermoedt de eigenares, Mandy Iworrigan, die op St. Lawrence woont.

Een maand geleden bezocht ze haar familie in de plaats Savoonga. Nanuq ging er vandoor met een andere hond van de familie, Starlight, maar dat beest dook later weer op. Nanuq bleef weg.

Na een maand doken er foto’s op van bewoners van Wales, 240 kilometer ten noorden van het eiland, van een onbekende hond. Via sociale media kwamen ze onder ogen van Mandy Iworrigan. Ze viel achterover van verbazing, volgens de lokale krant: ’No freakin’ way! Dat is onze hond!’

Hoe de eenjarige Australische herder heeft weten te overleven op het ijs, is volgens de krant ’een mysterie’. Maar Mandy denkt dat de hond prima kan overleven onder barre omstandigheden. „Ik heb geen idee waarom hij in Wales is terechtgekomen. Misschien verschoof het ijs terwijl hij aan het jagen was”, zegt Mandy. „Ik ben er vrij zeker van dat hij restjes zeehond heeft opgegeten of een zeehond heeft gevangen. Waarschijnlijk ook vogels. Hij eet inheems voedsel. Hij is slim.”

Met het vliegtuig werd het dier terugbezorgd bij zijn bazin. Zowel Mandy als haar dochter Brooklyn ’schreeuwde van vreugde’, aldus de Anchorage Daily News.