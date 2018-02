Een complete Mayastad in de jungle is blootgelegd dankzij laser. Indiana Jones moet blijkbaar tegenwoordig een techneut zijn, want in november onthulde kosmische straling al een verborgen kamer in de Grote Piramide. De Leidse archeoloog Karsten Lambers gebruikt dit soort technieken in jungles en woestijnen, maar ook gewoon op de Veluwe.