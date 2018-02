Baudet in boze mail naar partijgenoten: ’ondoordacht geklooi’

„Het ondoordachte provinciale geklooi van de afgelopen dagen brengt alleen maar schade toe aan FVD en zorgt voor veel leedvermaak bij onze politieke tegenstanders”, aldus de FVD-voorman in de mail aan enkele dissidenten. Zij uitten donderdagavond in het programma RTL Late Night kritiek op de gang van zaken binnen de partij, die volgens hen ondemocratisch is. Baudet spreekt over naïef politiek amateurisme.

Hij verdedigt mede-oprichter Henk Otten tegen de aanvallen de afgelopen dagen. „Zonder hem zouden we hier nooit zijn gekomen. Zonder hem zal dit project stranden.”

Baudet reikt de dissidenten de hand om mee te doen bij de verdere ontwikkeling van de partij. Maar hij wijst een gesprek over hun „ideeën” en „eisen” af.

In een reactie op de berichten over onrust in de partij zei Forum voor Democratie (FVD) eerder op de dag nog dat de onvrede maar binnen „een zeer klein groepje” van tien tot twintig leden leeft. De steun voor het partijbestuur zou juist „massaal” zijn en er is geen sprake van verdeeldheid.