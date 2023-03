Aalten stemt in laadbak truck: ’We vergaan hier wel van de kou’

„Maar die eerste halteplaats van de stemtruck was al een fikse tegenvaller. Als gevolg van de NS-staking stopte er geen trein. „Dacht even snel te kunnen stemmen in die vrachtwagen, voordat ik mijn vaste trein zou pakken op weg naar mijn werk. Maar dat liep even anders. Gelukkig kon ik met een collega meerijden. Stemmen doen we later vandaag nog wel”, aldus een teleurgestelde treinreiziger.

Het waren vooral buurtbewoners die tijdens het stemmen een nieuwsgierig kijkje kwamen nemen in het bijzondere stemlokaal.

Tekst gaat verder onder de video.

’Lesje’

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten heeft zo zijn best gedaan om de bijna 22.000 kiesgerechtigden in zijn gemeente naar de stembus te trekken, de vier leden van het stembureau in de vrachtwagen klaagden vooral over de kou.

„We zijn gelukkig de hele dag met z’n viertjes. Elk half uur gaat een van ons even achter het stuur van de cabine zitten om op temperatuur te komen. De chauffeur laat de motor continu draaien. Maar in de laadruimte van onze verkiezingstruck verga je van de kou. Dat is wel een lesje voor een volgende keer.”