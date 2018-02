Fractievoorzitters vallen Baudet aan over racisme

Onze Amsterdamse politiek verslaggever Mike Muller was aanwezig en deed via Twitter live verslag van het debat. Zijn tweets kan je ook onderaan dit verhaal teruglezen.

Naast lokale thema’s die besproken werden, stonden de partijen vooral stil bij het vermeend racisme bij de partij van Baudet. D66, GroenLinks, SP en Denk zetten zich af tegen Baudet en herhaalden dat hij afstand moet nemen van uitspraken van de nummer 2 op de lijst van Forum voor Democratie in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing.

Yernaz van podium gehaald

Laatstgenoemde werd vervolgens door Baudet op het podium geroepen, maar werd daar door De Balie-directeur Yoeri Albrecht weer vanaf gehaald, waarna een chaotische schreeuwpartij op het podium ontstond. „Wat hier nu gebeurt vind ik echt een blamage voor de Nederlandse politiek en hoe wij als democraten met elkaar omgaan”, zei CDA-voorman Sybrand Buma. „Een democratie is: meningsverschillen hebben, maar wel met respect.

Baudet betoogde dat de ’demonisering’ van zijn partij moet stoppen en gaf aan ’tegen racisme te zijn’ en beet overige partijen toe ’leugens’ te verspeiden. „Je kunt heel vaak ’leugens zeggen, maar wees dan een man. Wees niet zo huilie-huilie met je aangifte en dat gedemoniseer-gejank’, bitste PvdA-voorman Lodewijk Asscher. „Iedereen heeft jou horen verdedigen ’het was wetenschap’.”

’Gespeelde verontwaardiging’

Baudet: „Die gespeelde morele verontwaardiging! Er is een verschil tussen allerlei bevolkingsgroepen in de wereld op allerlei gebieden. Nederlanders zijn langer dan Italianen en Chinezen hebben een wat hoger IQ dan mensen in Nederland, blijkt uit IQ-testen. Dat heeft onder andere met voeding te maken en met kwaliteit van onderwijs. Dat staat niet ter discussie, maar heeft wat ons betreft geen enkele consequentie voor de rechten die je mag hebben en de waarde die je hebt in de samenleving. Natuurlijk is niet iedereen hetzelfde, maar dat geeft toch helemaal niet?”

D66-leider Pechtold beloofde het punt op de agenda te zetten totdat Baudet duidelijk afstand heeft genomen van de uitspraken. Hij dreigt ook de samenwerking tussen D66 en Leefbaar Rotterdam (de partij die samenwerkt met Forum voor Democratie) in het vervolg uit te sluiten. „Duidelijker kan ik niet zijn”, reageerde de FvD-fractievoorzitter.

’Verkeer en vervoer’

Tijdens het debat ging het ook over verkeer en openbaar vervoer, waarvan alle partijen vinden dat extra investeringen nodig zijn. Ook de groei van Schiphol stond op de agenda, waarbij GroenLinks aangaf geen extra groei op de nationale luchthaven mogelijk te willen maken en vliegveld Lelystad te stoppen. CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma noemde het een ’fabeltje’ dat Schiphol niet verder groeit. D66-leider Alexander Pechtold herinnerde Lodewijk Asscher (PvdA) er fijntjes aan dat de sociaal-democratische wethouders destijds voor de aanleg van vliegveld Lelystad stemden.

De lijsttrekkers Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Sybrand Buma (CDA) vooraf aan het debat in De Balie. Ⓒ ANP

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen, die zich tijdens haar eerste grote debat weinig zichtbaar opstelde, haakte vooral in op het thema woningmarkt. „Als je middenhuur aan de markt geeft, heb je sprake van ’casinohuur’ en is het ’wat de gek ervoor geeft’”, zei ze. Net als de PvdA en DENK pleit ze voor meer sociale huurwoningen in de stad, maar D66, CDA en FVD vinden dat er (met 57% gereguleerde sector) juist meer voor middeninkomens moet worden gecreëerd, onder ander door sociale huurwoningen te verkopen. Met de opbrengsten van de verkoop kan dan weer nieuwbouw worden gefinancierd. CDA en Forum voor Democratie hamerden op het afschaffen van het erfpachtstelsel in de stad.

Coentunnel

Tijdens het debat werd ook stilgestaan bij de naam van Coentunnel, die volgens Denk en GroenLinks zou moeten worden gewijzigd. De overige partijen voelen daar niets voor. De PVV was niet aanwezig omdat de partij niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff was volgens een woordvoerder van de partij niet aanwezig omdat hij carnaval viert. De partij wilde een tweede kandidaat afvaardigen, maar daar ging de organisatie niet mee akkoord.