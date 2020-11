Bondskanselier Merkel wil skipistes op slot houden

„Het skiseizoen komt er aan. We zullen proberen Europees te coördineren of de skigebieden gesloten blijven’, zei Merkel donderdag in het Duitse parlement waar werd gedebatteerd over de coronamaatregelen.

De Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giuseppe Conte hebben al laten weten dat ze de pistes gesloten willen houden.

Oostenrijk

Oostenrijk wil de skigebieden onder strenge coronavoorwaarden juist wel opendoen. Het land zegt per week 800 miljoen euro inkomsten mis te lopen als er geen wintersport is en eist dan een vergoeding van de Europese Unie. Op 7 december eindigt de lockdown waar Oostenrijk in verkeert, maar het is niet duidelijk of dan ook de skioorden kunnen gaan draaien.

Ook Zwitserland wil de skipistes openen. De autoriteiten daar noemen de „Zwitserse weg” de juiste en zien geen reden voor sluiting. Zowel in Oostenrijk als in Zwitserland zijn de Duitse toeristen de grootste groep gasten.