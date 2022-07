Beren, balspelen en zandkastelen verboden! Zee van bizarre regels op buitenlandse stranden

Premium Binnenland

Kilometervreter Otto (48) weet van geen ophouden: ’Door te wandelen hoef ik geen pillen te gebruiken’

Hardlopers zijn doodlopers, zo wil een gezegde. Wat is dan het lot van een ’veelloper’ die in drie weken 500 kilometer aflegt rond Apeldoorn, Nijmegen en nu langs de Noordzee? Precies het omgekeerde, zo bezweert Otto Vaessen (48). Schier onafgebroken wandelen is juist een medicijn voor de aan autism...