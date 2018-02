GenX als zorgwekkende stof genomineerd

Op de lijst met zeer zorgwekkende stoffen staan onder meer nikkel, benzeen, ammoniumchloride en PFOA, de voorloper van GenX. Gemeenten en bedrijven kunnen de lijst gebruiken om vergunningen uit te geven. Het doel van het RIVM is om ook de uitstoot van genomineerde stoffen te beperken.

PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door Dupont, dat later werd overgenomen door Chemours. In die periode vond ook uitstoot plaats. Sinds enkele jaren is PFOA vervangen door GenX, maar ook daarover is al langere tijd ophef. De stof zou vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken en kankerverwekkend zijn en is illegaal in het oppervlaktewater geloosd.