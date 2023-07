Spaanse politie: overleden baby op strand was Algerijnse migrant

Het lichaampje van de baby werd ruim een week geleden, op 11 juli vroeg in de ochtend gevonden door enkele gemeenteambtenaren. Het was in verregaande staat van ontbinding. Het lichaam lag ondersteboven en in eerste instantie dachten getuigen dat het om een pop ging. De politie opende een onderzoek om erachter te komen of de doodsoorzaak een ongeluk of een misdaad was.

Na identificatie van het stoffelijk overschot bleek het dna-materiaal te matchen met een vrouwenlichaam dat op 6 april bij de Balearen was gevonden. Ze zat op een migrantenboot die schipbreuk leed. Verder onderzoek wijst uit dat de boot met het meisje en haar ouders op 21 maart vertrok uit Cherchel in Algerije. Er waren nog 12 andere mensen aan boord. Niemand heeft de tocht overleefd.

De eerste gedachte van de burgemeester van Roda de Bera was al dat het om een schipbreuk van een migrantenboot zou kunnen gaan, vanwege het trainingspakje dat de baby droeg.