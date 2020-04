België: ’Geen app nodig voor exitstrategie’

BRUSSEL - België ziet voorlopig af van een corona-app en zet in op contactonderzoek van mensen die positief hebben getest op het virus. „Dat is het systeem dat we nodig hebben om de verspreiding van het virus zo snel mogelijk in kaart te brengen en te stoppen”, zei verantwoordelijk minister Philippe De Backer donderdag tegen de VRT. „Dat moeten we klaar hebben om over te gaan naar een exitstrategie. Daar is geen app voor nodig.”