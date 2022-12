Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen over de nieuw vrijgegeven informatie over de aanslag op John F. Kennedy

John F. Kennedy (links), First Lady Jacky Kennedy (rechts) en gouverneur John Connally van Texas (op de voorgrond) kort voor de aanslag. Ⓒ Bettmann Archive

WASHINGTON - Duizenden voorheen geheime documenten over de aanslag op de Amerikaanse president John F. Kennedy, volgend jaar zestig jaar geleden, zijn vrijgegeven in opdracht van het Witte Huis. Daarin komt weliswaar geen nieuw bewijs naar voren over de moord en de nasleep, maar ze bevatten wel enkele interessante snippertjes informatie. Vijf vragen over de documenten.