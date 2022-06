Weer zeven jaar en tbs geëist tegen bezorger die man doodreed

Een psycholoog rapporteerde dat Tarik O. in zijn ontwikkeling het niveau van een volwassene nog niet had bereikt. Daarom meent zijn advocaat dat zijn cliënt volgens het jeugdstrafrecht vervolgd moet worden. In dat geval kan de verdachte maximaal twee jaar cel en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) krijgen. O. werd vorig jaar door de rechtbank van Utrecht als volwassen dader tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

Vier deskundigen bogen zich over de geestesgesteldheid van O., en concluderen allemaal dat hij psychopathische trekken heeft, snel boos wordt en conflicten daarmee groter maakt. Daarvoor is hij al eerder behandeld, maar zonder succes. „Iemand met zo’n stoornis zou hij helemaal geen auto mogen besturen. Dat is dan een moordwapen”, zei een van de deskundigen. Twee deskundigen vinden dat O. als volwassene moet worden berecht, een derde vind hem geestelijk nog niet volwassen. De vierde deskundige onthield zich van een oordeel daarover.

Reed over de man heen

O. reed eind 2020 in Wijchen een 42-jarige man dood die samen met zijn vrouw de hond uitliet. Het slachtoffer had de bezorger aangesproken op diens rijgedrag, waarna ruzie ontstond. De bezorger zou veel te hard hebben gereden. Na een felle discussie stapte O. weer in zijn bus, gaf gas en reed het slachtoffer aan. Daarna reed hij nog zeker twee keer over de man heen voordat hij wegreed en verder ging met het bezorgen van pakketjes.

De verdachte zei dat hij in beroep was gegaan omdat hij wel geholpen wil worden, maar de tbs-maatregel te „dwingend” vindt. De vrouw van de doodgereden man noemde dat respectloos. „Je hebt een volwassen misdrijf gepleegd, accepteer dan ook een volwassen straf.”