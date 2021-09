’Ik wil weten wat er met mijn dochter is gebeurd’

Binnenland

Gewonde jongen (16) in water gevonden na ontvoering vanuit Breda

Een 16-jarige jongen is dinsdagavond in Breda ontvoerd in een auto. Een paar uur later werd hij gewond gevonden in het water in Hoek van Holland. De jongen is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Er is een 21-jarige verdachte aangehouden, meldt de politie.