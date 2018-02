Gladde carnavalsnachten op komst

Zaterdagochtend komt hier en daar nog een winters buitje voor. Lokaal is het glad door sneeuw of bevriezing. In de middag wordt het overal droog en vanuit het westen breekt de zon flink door. Langs de oostgrens kan het even duren voordat het zonniger wordt. Bij een matige westenwind wordt het 5-6 graden en daarmee is het prima weer voor de eerste optochten.

Bekijk ook: Hulp voor overstekende carnavalsvierders

Sneeuw in de nacht naar zondag

Zaterdagavond zijn er eerst opklaringen en daalt de temperatuur snel. Vooral in Limburg, de Achterhoek en Twente kan de temperatuur nog even onder het vriespunt zakken. Door bevriezing kunnen stoepen, bruggetjes en wegen glad worden.

Vanuit het westen neemt in de tweede helft van de avond de bewolking snel toe en trekt een neerslaggebied over het land. Rond middernacht begint het in Noord-Brabant te sneeuwen en de oostelijke carnavalsregio’s volgen aan het begin van de nacht. Op sommige plaatsen kan het wit worden met tijdelijk een sneeuwdek van 1-3 cm. In de tweede helft van de nacht gaat de sneeuw over in regen. Dit gebeurt als laatst langs de oostgrens. Een krachtige zuidwestenwind maakt het buiten zeer onaangenaam.

Zon breekt af en toe door

Zondag houdt het gure winterweer aan met van tijd tot tijd buien. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door. Geleidelijk krijgen de buien een winters karakter met hagel en natte sneeuw. Meteorologen van Weeronline raden bezoekers van de vele carnavalsoptochten aan zich warm aan te kleden. De maxima liggen rond 6-7 graden, maar tijdens een bui koelt het af naar 2 graden. De gevoelstemperatuur ligt door de matige tot vrij krachtige westenwind rond het vriespunt.

In de avond en nacht naar maandag kan het opnieuw glad worden door bevriezing en sneeuwbuien. Het koelt dan af naar 0 tot -2 graden.

Mooi carnavalsweer na het weekend

Maandag beperken de meeste winterse buien zich tot het midden en noorden. In Brabant en Limburg wordt het zo goed als droog en is de zon vaak te zien. De westenwind houdt zich rustig en de middagtemperatuur ligt rond 5 graden.

De nacht naar dinsdag verloopt koud met 3-4 graden vorst. Vooral in de oostelijke carnavalsgebieden is kans op gladheid. Dinsdag overdag wordt het prachtig weer met flink wat ruimte voor de zon. Bij een aantrekkende zuidwestenwind wordt het 4 à 5 graden.

Afgelopen jaren vaak onstuimig

Vorig jaar verliep carnaval onstuimig met flink wat regen en wind. Met maximaal 13 graden was het wel bijzonder zacht. In 2016 kwam het zelfs tot een heuse carnavalsstorm! Ook toen was het zeer zacht met temperaturen in de dubbele cijfers.

De laatste koude carnaval vond in 2013 plaats. Er viel tijdens de eerste carnavalsnacht sneeuw. De temperatuur kwam nauwelijks boven het vriespunt uit en op de dinsdag werd het in Maastricht niet warmer dan -0,4 graden, een ijsdag! In de nachten vroor het 2 tot 8 graden.