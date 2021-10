Nazomerweer in aantocht: ’Lekker lunchen op terras’

Vanaf donderdag begint het al, vertelt Johnny Willemsen van Weeronline. „Het wordt echt best mooi weer”, jubelt de meteoroloog. „Een graad of 17, 18 in grote delen van het land, en dat is best lekker.”

Ter illustratie: gemiddeld is het in oktober zo’n elf graden. „De hoeveelheid zon wordt nog wel een beetje discutabel”, gooit de weerman enige roet in het buiten-eten. „De dagen dat het lekker wordt, beginnen sowieso met mist. Donderdag begint zelfs grijs. Maar uiteindelijk zal de zon ook doorbreken.”

’Topdagen’

Vooral vrijdag en zaterdag zijn de ’topdagen’, vertelt Willemsen. „Er is zeer waarschijnlijk ook weinig wind, dus dan is het buiten heerlijk. ’s Avonds koelt het best snel af, omdat de zon al vrij vroeg onder gaat. Maar lekker buiten lunchen op een terras is goed te doen.”

Wel is het zaak om daar zaterdag van te genieten, want vanaf zondag wordt het weer wat minder. „Het is niet gezegd dat het gelijk volle bak herfst wordt hoor”, stelt de weerman gerust. „Maar de temperatuur zakt volgende week naar beneden en we houden het ook niet droog waarschijnlijk. Het wordt niet onstuimig of kletsnat, maar de topdagen zijn wel echt vrijdag en zaterdag.”