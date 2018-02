Opnieuw bomaanslag op Libische moskee

Volgens de lokale autoriteiten zat de springstof verstopt onder de kansel van de moskee in de wijk al-Majouri. De bom is vermoedelijk van afstand met een mobiele telefoon tot ontploffing gebracht. Wie verantwoordelijk is voor de aanslag is niet bekend. Twee weken geleden werden door twee terreurdaden met explosieven in Benghazi 33 mensen gedood