Trump voert onmogelijke strijd tegen beruchte MS-13

Een lid van de uiterst gewelddadige bende MS-13. De leden zijn afkomstig uit diverse Latijns-Amerikaanse landen als El Salvador, Honduras en Guatemala. Ⓒ AP

Donald Trump heeft de oorlog verklaard aan wat hij de meest gewelddadige en gevaarlijkste bende in de VS noemt: Mara Salvatrucha, oftewel MS-13. Uitzettingen van de bendeleden zijn aan de orde van de dag. Maar in de achterstandswijken in Los Angeles waar de bende in de jaren tachtig ontstond, zien ze een onmogelijke strijd voor het Witte Huis. „MS-13 heeft een langere adem dan Trump.”