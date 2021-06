Gezondheidsraad adviseert: coronavaccinatie voor kinderen vanaf 12 jaar

Het ligt voor de hand dat demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) het advies overneemt. Hij neemt hier woensdag definitief een besluit over.

Het advies van de Gezondheidsraad gaat over het vaccin van BioNTech/Pfizer, het enige middel dat is goedgekeurd voor tieners vanaf 12 jaar. Hoewel corona bij hen meestal mild verloopt, kan het toch problemen geven, zegt de organisatie.

In zeldzame gevallen kan het bijvoorbeeld leiden tot ’MIS-C’, een ernstige ontstekingsreactie waarbij opname in het ziekenhuis of op de intensive care nodig is. Ook kunnen kinderen en adolescenten, net als volwassenen, langdurige klachten ontwikkelen (long Covid).

Volgens de Gezondheidsraad zijn er in Nederland bijna 280.000 kinderen en adolescenten besmet geraakt en zijn 101 adolescenten in het ziekenhuis beland. Ongeveer de helft had geen medische voorgeschiedenis. Twee ervan zijn overleden; zij hadden een onderliggende aandoening.

Scholen

Behalve directe gezondheidswinst kan vaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen volgens de organisatie indirecte gezondheidswinst opleveren. Zo zal het leiden tot minder viruscirculatie in die groep en daarmee tot een kleinere kans op beperkende maatregelen die een negatieve invloed hebben, zoals quarantaine voor schoolklassen of het sluiten van scholen.

Verder is er volgens de Gezondheidsraad gezondheidswinst te verwachten voor de gehele bevolking. Volgens modellering van het RIVM zal vaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen bijdragen aan het indammen van een mogelijke opleving van de epidemie in de winter en zo ook de ziektelast bij volwassenen terugdringen.

Bijwerkingen

Maar vaccinatie brengt ook nadelen met zich mee, stelt de Gezondheidsraad. Het Pfizer-vaccin heeft, net als alle geneesmiddelen, bijwerkingen. De meeste zijn matig van ernst en verdwijnen na enkele dagen. Ook zijn er meldingen van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) na Covid-19-vaccinatie. Het beloop hiervan was meestal mild.

Het is nog onduidelijk in hoeverre het ontstaan van myocarditis en pericarditis gerelateerd is aan vaccinatie met Pfizer. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) doet daar momenteel onderzoek naar. Myocarditis en pericarditis komen ook voor bij een infectie met het coronavirus zelf.

Alles overziend adviseert de Gezondheidsraad om het Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen voor alle 12- tot en met 17-jarigen die er gebruik van willen maken. Om ervoor te zorgen dat de tieners zelf een vrijwillige en goed geïnformeerde keuze kunnen maken, is het van belang dat er toegankelijke, begrijpelijke en op hun leeftijd afgestemde informatie beschikbaar is over de voor- en nadelen van coronavaccinatie, benadrukt de organisatie.

’Onmisbare bijdrage’

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde pleitte eerder deze week al voor de vaccinatie van tieners tussen de 12 en 17 jaar, omdat het meer ernstige ziekten voorkomt dan het opwekt. Bovendien werkt het naar verwachting significant tegen de verspreiding van bijvoorbeeld de besmettelijkere deltavariant.

Volgens minister De Jonge levert vaccineren van tieners een ’onmisbare bijdrage’ als we de corona-epidemie in het najaar willen beheersen, zo zei hij volgende week. In landen als de VS, Canada en Duitsland gebeurt het al. Het zou de reproductiefactor in de winter volgens het Outbreak Management Team drukken met vijftien tot twintig procent.

Begin deze maand adviseerde de Gezondheidsraad al om kinderen tussen de 12 en 17 jaar uit medische hoogrisicogroepen te vaccineren. Voor hen is de kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus groter. Zij kunnen nu al de prik krijgen.