Haardhout gekocht? Grote kans dat het niet wil branden: ‘Waardeloos, een miskoop’

Door Jos van den Camp Kopieer naar clipboard

Haardhout in een krat, geleverd aan huis. Ⓒ ANP / Richard Brocken

Maastricht - Het is brandhout! De kwaliteit van aangeboden haardhout lijkt de laatste maanden fors te zijn afgenomen. Consumenten klagen over rook en geknetter. En ze mopperen vooral over hout dat maar niet wil doen waar het voor aangeschaft is: branden.