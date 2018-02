Jacht op drugs gaat grens over

Een Colombiaanse agent bij een flinke vondst cocaïne, bestemd om naar het buitenland te worden vervoerd. Nederland wordt samen met Amerika in Colombia actief om de drugs bij de bron tegen te houden. Ⓒ EPA

Amsterdam - De Nederlandse recherche slaat de vleugels uit in de rest van de wereld om de gigantische cocaïnesmokkel naar ons land in te dammen. In samenwerking met de Verenigde Staten gaat Nederland op jacht naar drugsbaronnen in Colombia.