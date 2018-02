Redders schaamteloos

Oxfam raakt vrijdag in opspraak na een schokkend verhaal in de Britse krant The Times. Medewerkers van de hulporganisatie zouden een orgie hebben georganiseerd met overlevenden van de verwoestende aardbeving in 2010.

Seksfeest

Het seksfeest, waar de meisjes in Oxfam-T-shirts rond zouden hebben gelopen, is gehouden in een villa die door de Belgische Oxfam-medewerker Roland van Hauwermeiren zou zijn gehuurd. Met geld van de organisatie. Oxfam wist van de zaak, maar stapte niet naar justitie op Haïti. Omdat het toch ’zeer onwaarschijnlijk’ was dat daar überhaupt iets mee zou gebeuren.

„Dit is krankzinnig”, verzucht Sander de Kramer die voor Giro555 geld inzamelde voor Haïti. Nederlanders doneerden 111,4 miljoen euro. Hiervan werd 16,8 miljoen euro overgemaakt aan het Oxfam-project in Haïti. „En ik maar in dat belpanel zitten. Ik kook van woede. Jonge meisjes uitbuiten met geld dat bedoeld is om mensen te redden. Dit is smeerlapperij van de bovenste plank. Natuurlijk is er ook veel goed gegaan. Maar als je dit leest, denk je wel twee keer na voordat je nog een keer iets geeft.”

’Kijk er niet van op’

„Ik kijk er niet van op”, vertelt Linda Polman, auteur van het boek De crisiskaravaan. Het boek is een kritisch relaas over ontwikkelingssamenwerking. „Overal waar ik hulporganisaties volgde, ben ik dit tegengekomen.” In Sierra Leone had een medewerker van een Europees hulpprogramma een soort kinderprostitutie-kring, vertelt ze. „Overdag werkten ze met kindsoldaatjes. En ’s nachts zaten ze met kinderprostituees op hun schoot. Hij is weggepromoveerd. Daar werd geen ruchtbaarheid aan gegeven, uit angst voor reputatieschade.”

De meisjes op Haïti zullen vrijwillig hebben meegedaan aan de orgie, denkt Polman. Maar vaak hebben ze geen keus. Ze zijn straatarm. „Daar wordt door hulpverleners misbruik van gemaakt. Ik zal nooit vergeten: zo’n hulpverlener die zelf veel geld verdient en dan gaat afdingen bij een hoertje dat tien dollar vroeg. Schaamteloos. Je moet mensen juist beschermen tegen uitbuiting.”

’Goed verklaarbaar’

Dat het soms fout gaat, is goed verklaarbaar, zegt Polman. Die hulporganisaties strijken soms met honderden miljoenen neer in gebieden waar wetteloosheid heerst. Daar kan gewoon veel. Zonder consequenties. „Ik noem het ook wel non gouvernementele organisatie-republieken. Die vormen een staat in een staat”, zegt Polman. De screening van het personeel is niet altijd op orde. „Het is zo makkelijk om je daar te misdragen.” Daarom is het slechts te hopen dat het personeel zich goed gedraagt, of misstanden meldt.

Ook Arjan Erkel, oud-medewerker van Artsen zonder Grenzen, zag in zijn tijd al ongezonde relaties ontstaan. Niet alleen tussen mannen en lokale jonge vrouwen. Maar ook oudere vrouwelijke hulpverleners die een ’relatie’ hadden met een knappe Afrikaan. „Het was niet altijd slecht, maar er kan misbruik van worden gemaakt.”

Dat Oxfam niet naar justitie op Haïti is gestapt, vindt Polman een doodzonde. „Dat is een manier van denken die al heel diep is gezonken. Dat jouw gevoel van rechtvaardigheid superieur is aan die van justitie op Haïti. Dat is van zo’n verregaande arrogantie en koloniale manier van denken.” Het motief: angst voor reputatieschade en verlies van donateurs, stelt Polman.

Doofpot

Maar van een doofpot is geen sprake, stelt Ruud Huurman van Oxfam Novib, de Nederlandse tak. De misstanden zijn gemeld bij de Britse toezichthouder. Bewijs dat slachtoffers minderjarig zouden zijn, is niet gevonden, stelt hij. „Daar is onderzoek naar gedaan. Maar we willen op geen enkele manier iets goed praten”, benadrukt hij. „Als er minderjarigen in het spel zouden zijn, is het nog schrijnender.” Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse medewerkers betrokken bij de orgie.

Is er wel voldoende toezicht op het personeel? Er is een code waar ze zich aan moeten houden, zegt Huurman. Maar desondanks ging het toch mis? „We gaan daar tegenwoordig veel serieuzer met de regels om. Er is een meldlijn waar misstanden kunnen worden getipt. En er is een klokkenluidersregeling. Dit incident is de beste wake-up call.”